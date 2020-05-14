Турбазы на море и в Конче-Заспе, склады во Львове: Укрпочта начала продажу непрофильных активов

14 мая, 2020, 15:20

Укрпочта выставила для продажи первые 30 непрофильных активов. Компания планирует выручить на продаже всех объектов минимум 82,6 млн грн

Об этом сообщил глава Укрпочты Игорь Смелянский.

Среди первых лотов две турбазы в "Конче-Заспе", на побережье Азовского моря, в пригороде Днипра и в Черниговской области, а также производственные помещения во Львове возле железнодорожного вокзала и в Боярке.

"У Укрпочты больше 12 тысяч объектов недвижимости, из них в собственности около 5 тысяч. И только половина из тех, что принадлежат предприятию, используются по назначению и приносят прибыль. Остальные - балласт: базы отдыха, кузницы, бани, магазины, ангары, склады и прочее. На их содержание мы ежегодно тратим около 10 млн грн - на налоги, охрану и тому подобное. Укрпочта не турбаза и не склад. Если мы хотим развиваться и становиться лучше для наших клиентов, то все наши активы должны приносить доход", - рассказал генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский.

Торги будут проводить через систему электронных закупок Prozorro, дата начала каждого аукциона будет сообщаться отдельно. Для объектов, начальная стоимость которых не превышает 10 млн гривен, период приема предложений составит 14 дней, а для имеющих цену выше 10 млн грн - 28 дней. В случае, если победитель не будет определен или не будет участников, лот выставят на продажу повторно.

Это первая часть объектов из тех, которые Укрпочта будет продавать. На втором этапе компания выставит на продажу еще 62 лота, стоимость которых оценена в 189 млн грн.

Комиссия по рассмотрению вопросов относительно распоряжения имуществом Министерства инфраструктуры поддержала инициативу компании Укрпочта о продаже непрофильных активов.