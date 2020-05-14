Трамп еще на год продлил запрет на использование оборудования Huawei и ZTE
Об этом сообщил Reuters.
Документ предусматривает продление еще на год запрета американским компаниям использовать телекоммуникационное оборудование компаний, которые представляют угрозу национальной безопасности. Хотя в требовании не упоминаются названия компаний, санкции касались таких предприятий как Huawei и ZTE.
Запрет будет действовать до мая 2021 года.
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Напомним, власти США обвиняют компанию Huawei в шпионаже в пользу китайских властей. В связи с этим Huawei пригрозили отключить от программного обеспечения США и полупроводников, необходимых для производства продуктов компании.
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16 мая Министерство торговли США добавило продукцию китайской компании Huawei и 70 аффилированных с ней компаний в черный список.
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20 мая корпорация Google и компании Intel Corp., Qualcomm Inc., Xilinx Inc. и Broadcom Inc. приостановили сотрудничество с Huawei.
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Компания Huawei подала в суд с требованием признать неконституционной часть закона о национальной безопасности США, из-за которой компанию внесли в черный список.
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