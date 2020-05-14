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Espreso.tvОбществоТрамп еще на год продлил запрет на использование оборудования Huawei и ZTE

Трамп еще на год продлил запрет на использование оборудования Huawei и ZTE


фото: reuters
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп продлил еще на год запрет использовать телекоммуникационное оборудование компаний Huawei и ZTE

Об этом сообщил Reuters.

Документ предусматривает продление еще на год запрета американским компаниям использовать телекоммуникационное оборудование компаний, которые представляют угрозу национальной безопасности. Хотя в требовании не упоминаются названия компаний, санкции касались таких предприятий как Huawei и ZTE.

Запрет будет действовать до мая 2021 года.

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