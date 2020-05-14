Театры и кинотеатры откроют, когда снимут почти все ограничения, - и.о. министра культуры

14 мая, 2020, 16:39

И.о. министра культуры и информационной политики Светлана Фоменко заявляет, что театры и кинотеатры откроют, когда снимут почти все ограничения

Об этом она сообщила в эфире одного из украинских телеканалов, передает УНИАН.

"Сейчас мы, даже не столько мы, сколько главный санитарный врач, не видим возможным открыть для посещения ни кинотеатры, ни концертные организации, ни театры. По подсчетам и нашим дискуссиям, мы думаем, что это уже примерно четвертый-пятый этап выхода из карантина, когда уже почти все ограничения будут отменены. Мы планируем, что это - июль", - сказала руководитель Министерства культуры.

Однако, по словам Фоменко, все будет зависеть от того, как будет развиваться сценарий заболеваемости COVID-19 и которое будет нагрузка на медицинскую систему.

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