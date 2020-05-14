Синоптик Наталья Диденко сообщила, где ждать осадков 15 мая

14 мая, 2020, 13:33

В пятницу, 15 мая, на западе и местами в центре и на юге страны возможны осадки

Об этом сообщила в эфире Еспресо.TV синоптик Наталья Диденко.

"Осадки, связанные с деятельностью атмосферного фронта, возможные в Украине в западных областях, местами в центре и также в южной части. На остальной территории существенные дожди маловероятны, о снеге, к счастью, не говорится", - сказала Диденко.

Синоптик также отметила, что похолодание в ближайшее время не ожидается.

"Хотя и погода остается до жаркой, но все же сильное похолодание у нас уже прошло. Температура воздуха будет колебаться в пределах от +14 ... + 18 ° C", - добавила Диденко.

В Киеве 15 мая существенные осадки маловероятны, разве что небольшие локальные дожди. Температура воздуха в столице будет колебаться в пределах + 15 ° C.

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