Синоптик Наталья Диденко сообщила, где ждать осадков 15 мая
Об этом сообщила в эфире Еспресо.TV синоптик Наталья Диденко.
"Осадки, связанные с деятельностью атмосферного фронта, возможные в Украине в западных областях, местами в центре и также в южной части. На остальной территории существенные дожди маловероятны, о снеге, к счастью, не говорится", - сказала Диденко.
Синоптик также отметила, что похолодание в ближайшее время не ожидается.
"Хотя и погода остается до жаркой, но все же сильное похолодание у нас уже прошло. Температура воздуха будет колебаться в пределах от +14 ... + 18 ° C", - добавила Диденко.
В Киеве 15 мая существенные осадки маловероятны, разве что небольшие локальные дожди. Температура воздуха в столице будет колебаться в пределах + 15 ° C.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
10 мая, 2020 Сгущенка. Молоко, которое стало сладостями
-
9 мая, 2020 Уроки ненависти
-
-
Читайте также
-
10 мая, 2020 Сгущенка. Молоко, которое стало сладостями
-
9 мая, 2020 Уроки ненависти
-