США возобновляют военные учения в Европе, которые были прерваны из-за пандемии коронавируса
Об этом сообщает Голос Америки.
Учения должны были состояться в мае, но их перенесли в связи с пандемией коронавируса.
"Всего более 6 тысяч военных и 3 тысяч единиц оборудования поступило в Европу и более 9 тысяч машин были передислоцированы из хранилищ Сухопутных сил в районы проведения учений в Германии", - говорится в заявлении Сухопутных сил США в Европе.
Общей темой учений будет передислокация сил из Германии в возможные горячие точки на восточном фланге НАТО.
Во время учений военные будут придерживаться социального дистанцирования и носить маски, сообщил командующий двести девяносто седьмой группой Национальной гвардии США полковник Мэтью Шелл.
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