США возобновляют военные учения в Европе, которые были прерваны из-за пандемии коронавируса

14 мая, 2020, 22:03

Военные учения с участием 4 тыс. американских военных и 2 тыс. польских военных пройдут в июне в Польше

Об этом сообщает Голос Америки.

Учения должны были состояться в мае, но их перенесли в связи с пандемией коронавируса.

"Всего более 6 тысяч военных и 3 тысяч единиц оборудования поступило в Европу и более 9 тысяч машин были передислоцированы из хранилищ Сухопутных сил в районы проведения учений в Германии", - говорится в заявлении Сухопутных сил США в Европе.

Общей темой учений будет передислокация сил из Германии в возможные горячие точки на восточном фланге НАТО.

Во время учений военные будут придерживаться социального дистанцирования и носить маски, сообщил командующий двести девяносто седьмой группой Национальной гвардии США полковник Мэтью Шелл.

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