СБУ подозревает руководство Одесской таможни в коррупции

14 мая, 2020, 12:07

Служба безопасности подозревает руководство Одесской таможни в организации коррупционной схемы при растаможке товаров

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Оперативники установили, что в сделке были задействованы начальники отделов таможенного оформления постов "Одесса" и "Черноморск". Первый из них требовал $ 100 с каждого контейнера за доставку грузов на внутреннюю таможню без мер контроля. В случае согласия компания вносилась в список и в дальнейшем ее контейнеры за плату беспрепятственно проходили таможенный контроль.

В дальнейшем уже чиновник посту "Черноморск" создавал помехи при растаможивании товаров через затяжки. Для разблокирования начальник отдела предлагал импортерам помощь в занижении стоимости задекларированных грузов. За эту «услугу» он требовал 50-60% разницы между реальной ценой и отраженной в таможенных документах.

По информации спецслужбы стоимость "платежа" составляла от $ 200 до $ 4000, часть денег передавалась непосредственно руководству Одесской таможни. Gравоохоронци задокументировали получение участниками схемы $ 800.

Правоохранители задержали начальника отдела таможенного поста «Черноморск», согласно ст. 208 Уголовного кодекса Украины, после получения очередной части неправомерной выгоды в размере $ 1,3 тыс.

Сейчас продолжаются следственные действия по ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.