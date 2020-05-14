 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоСБУ подозревает руководство Одесской таможни в коррупции

СБУ подозревает руководство Одесской таможни в коррупции

Служба безопасности подозревает руководство Одесской таможни в организации коррупционной схемы при растаможке товаров

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Оперативники установили, что в сделке были задействованы начальники отделов таможенного оформления постов "Одесса" и "Черноморск". Первый из них требовал $ 100 с каждого контейнера за доставку грузов на внутреннюю таможню без мер контроля. В случае согласия компания вносилась в список и в дальнейшем ее контейнеры за плату беспрепятственно проходили таможенный контроль.

В дальнейшем уже чиновник посту "Черноморск" создавал помехи при растаможивании товаров через затяжки. Для разблокирования начальник отдела предлагал импортерам помощь в занижении стоимости задекларированных грузов. За эту «услугу» он требовал 50-60% разницы между реальной ценой и отраженной в таможенных документах.

По информации спецслужбы стоимость "платежа" составляла от $ 200 до $ 4000, часть денег передавалась непосредственно руководству Одесской таможни. Gравоохоронци задокументировали получение участниками схемы $ 800.

Правоохранители задержали начальника отдела таможенного поста «Черноморск», согласно ст. 208 Уголовного кодекса Украины, после получения очередной части неправомерной выгоды в размере $ 1,3 тыс.

Сейчас продолжаются следственные действия по ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

14 мая, 2020 четверг

больше новостей

14 мая, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать