Ради "ментального здоровья": врачи призвали открыть парки в Париже
Об этом сообщает Европейская правда.
Ранее открыть парки призвала мэр Парижа Анн Идальго, однако правительство отказало ей в этой просьбе.
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"Мы поддерживаем просьбу мэра Парижа Анн Идальго в том, что касается открытия парижских парков - на определенных условиях - и призываем правительство подумать о скором открытии кафе и ресторанов", - говорится в заявлении парижского отделения профсоюза.
"Некоторые тротуары забиты людьми. Парижане, особенно бедные, живут в очень густонаселенных зонах, и у них не было возможности нормально дышать во время карантина. Они больше так не могут", - отмечают авторы обращения и призывают дать парижанам возможность гулять.
Ранее мэр Парижа Анн Идальго неоднократно обращалась к правительству с просьбой разрешить открыть городские сады и парки, соблюдая меры предосторожности: например, контролируя поток посетителей.
"Для меня это вопрос общественного здравоохранения", - заявила Идальго. По ее словам, странно, что жители города могут ездить на метро, но не могут гулять в парках.
Накануне Париже полиции пришлось уговаривать разойтись людей, которые пришли отдохнуть к известной базилике Сакре-Кер.
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