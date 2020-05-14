Ради "ментального здоровья": врачи призвали открыть парки в Париже

14 мая, 2020, 17:05

Один из крупнейших профсоюзов французских врачей, CSMF, призвал власти открыть парки и скверы в Париже, поскольку жителям столицы после двух месяцев жизни в изоляции это необходимо для "ментального здоровья"

Об этом сообщает Европейская правда.

Ранее открыть парки призвала мэр Парижа Анн Идальго, однако правительство отказало ей в этой просьбе.

Читайте также: Премьер Франции анонсировал "план Маршалла" для туристической отрасли

"Мы поддерживаем просьбу мэра Парижа Анн Идальго в том, что касается открытия парижских парков - на определенных условиях - и призываем правительство подумать о скором открытии кафе и ресторанов", - говорится в заявлении парижского отделения профсоюза.

"Некоторые тротуары забиты людьми. Парижане, особенно бедные, живут в очень густонаселенных зонах, и у них не было возможности нормально дышать во время карантина. Они больше так не могут", - отмечают авторы обращения и призывают дать парижанам возможность гулять.

Ранее мэр Парижа Анн Идальго неоднократно обращалась к правительству с просьбой разрешить открыть городские сады и парки, соблюдая меры предосторожности: например, контролируя поток посетителей.

"Для меня это вопрос общественного здравоохранения", - заявила Идальго. По ее словам, странно, что жители города могут ездить на метро, ​​но не могут гулять в парках.

Накануне Париже полиции пришлось уговаривать разойтись людей, которые пришли отдохнуть к известной базилике Сакре-Кер.