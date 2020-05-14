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Espreso.tvОбщество"Такого не было с голодного 1947 года": глава Одесщины заявил, что засуха грозит более 50% озимых в области

"Такого не было с голодного 1947 года": глава Одесщины заявил, что засуха грозит более 50% озимых в области

Глава Одесской ОГА Максим Куцый заявил, что, по словам местных фермеров, такой засухи в Одесской области не было со времен голодного 1947 года, она может уничтожить половину урожая озимых

Об этом он написал в Facebook.

"Фермеры говорят, такой засухи в Одесской области не было со времен голодного 1947 года. Кроме вызовов, связанных с эпидемией коронавируса, Одесская область находится на грани еще одной критической и очень опасной ситуации - гибели полмиллиона гектаров озимых из-за засухи. Это более 50% от всех посевов в регионе ", - заявил Куцый.

По прогнозам, в этом году в области соберут 1,2 млн тонн урожая против 3,7 млн тонн в прошлом году. Это грозит банкротством аграрных предприятий.

"Ситуация с АПК настолько критическая, что мы уже направили несколько обращений и рассчитываем на помощь Кабмина", - добавил глава ОГА.

  • Из-за массовой гибели урожая комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций при Белгород-Днестровской РГА Одесской области объявила Белгород-Днестровский район зоной чрезвычайной ситуации .
  • В СНБО заявили, что последние пять лет были маловодными, существует вероятность возникновения водного дефицита в бассейнах украинских рек.
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