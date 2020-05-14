"Такого не было с голодного 1947 года": глава Одесщины заявил, что засуха грозит более 50% озимых в области
14 мая, 2020, 09:40
Глава Одесской ОГА Максим Куцый заявил, что, по словам местных фермеров, такой засухи в Одесской области не было со времен голодного 1947 года, она может уничтожить половину урожая озимых
Об этом он написал в Facebook.
"Фермеры говорят, такой засухи в Одесской области не было со времен голодного 1947 года. Кроме вызовов, связанных с эпидемией коронавируса, Одесская область находится на грани еще одной критической и очень опасной ситуации - гибели полмиллиона гектаров озимых из-за засухи. Это более 50% от всех посевов в регионе ", - заявил Куцый.
По прогнозам, в этом году в области соберут 1,2 млн тонн урожая против 3,7 млн тонн в прошлом году. Это грозит банкротством аграрных предприятий.
"Ситуация с АПК настолько критическая, что мы уже направили несколько обращений и рассчитываем на помощь Кабмина", - добавил глава ОГА.
- Из-за массовой гибели урожая комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций при Белгород-Днестровской РГА Одесской области объявила Белгород-Днестровский район зоной чрезвычайной ситуации .
- В СНБО заявили, что последние пять лет были маловодными, существует вероятность возникновения водного дефицита в бассейнах украинских рек.
Читайте также
-
-
10 мая, 2020 Сгущенка. Молоко, которое стало сладостями
-
9 мая, 2020 Уроки ненависти
-
-
Читайте также
-
10 мая, 2020 Сгущенка. Молоко, которое стало сладостями
-
9 мая, 2020 Уроки ненависти
-