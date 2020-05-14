"Суд" в Крыму возобновил рассмотрение дела против политзаключенного Бекирова, которого обменяли в сентябре, - адвокат

14 мая, 2020, 11:37

Подконтрольный РФ суд Симферополя возобновил рассмотрение уголовного дела в отношении крымскотатарского активиста Эдема Бекирова, который в сентябре 2019 года был освобожден в результате обмена содержащимися гражданами

Об этом сообщил проекту Крим.Реалии адвокат Алексей Ладин.

"Мне позвонил из Центрального районного суда Симферополя помощник судьи Сергея Деменко и сообщил, что 19 мая текущего года в 10:30 утра состоится судебное заседание по уголовному делу в отношении моего подзащитного Эдема Бекирова. Другими словами, производство по этому делу возобновлено. Напомню, что приостановлено оно было с формулировкой "до полного выздоровления Эдема Бекирова" ", - рассказал адвокат.

Защита крымскотатарского активиста планирует добиться приостановления судебного разбирательства.

"Мне известно, что Эдем Бекиров после того, как оказался на свободе в результате обмена, пережил ряд операций и находился на реабилитации. Более того, насколько мне известно, даже сейчас он находится в больнице. Поэтому защита намерена представить документы о том, что Эдем Бекиров не может присутствовать на судебных заседаниях по состоянию здоровья. Итогом должно стать повторное приостановление судебного разбирательства ", - добавил адвокат.