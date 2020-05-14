"Правительство должно урегулировать ситуацию с нерыночными подходами к ценообразованию на электроэнергию", - СУП

14 мая, 2020, 11:50

Кабинет министров Украины должен урегулировать ситуацию с нерыночными подходами к формированию цен на электроэнергию и не допустить масштабную остановку атомных электростанций

С таким призывом к правительству обратился Комитет по промышленности и инфраструктуры Союза украинских промышленников.

В мае 2020 года средневзвешенная цена на электроэнергию выросла на 13% по сравнению с апрелем этого же года. А это в свою очередь увеличило финансовую нагрузку на реальный сектор экономики.

"Цена на электроэнергию имеет огромное значение не только для гигантов металлургии, а для всех предприятий, в том числе малого и среднего бизнеса, а расходы на электроэнергию сказываются на себестоимости продукции и, в итоге, на цену для рядового покупателя. Высокая цена на энергию становится критическим фактором ", - из заявления Комитета по промышленности и инфраструктуры Союза украинских промышленников.

С аналогичным заявлением с просьбой не допустить снижения доли электроэнергии АЭС в структуре генерации к премьер-министру Украины Дениса Шмыгалю обратились 97 депутатов Верховной Рады Украины.

Подписанты заявления отмечают, что из-за снижения доли АЭС дополнительные возможности на рынке электроэнергии получат угольные и солнечные электростанции. Они поставляют ток по значительно более высоким тарифам.

"Если мы делаем (ред. снижение доли) только за счет атомной энергетики и не трогаем другие, альтернативные виды электроэнергии, нам представляется, что это - первое: наносит вред государству, второе: это несправедливо. Ибо мы один из секторов, которые полностью принадлежат государству, мы его сокращаем не трогая других ", - отметил председатель Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев .

Народные депутаты также обращают внимание, что ограничение работы атомных электростанций могут привести к веерным отключениям. Что будет угрожать остановками производства и повлечет значительные убытки.