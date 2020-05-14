 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvЭкономика"Правительство должно урегулировать ситуацию с нерыночными подходами к ценообразованию на электроэнергию", - СУП

"Правительство должно урегулировать ситуацию с нерыночными подходами к ценообразованию на электроэнергию", - СУП

Кабинет министров Украины должен урегулировать ситуацию с нерыночными подходами к формированию цен на электроэнергию и не допустить масштабную остановку атомных электростанций

С таким призывом к правительству обратился Комитет по промышленности и инфраструктуры Союза украинских промышленников.

В мае 2020 года средневзвешенная цена на электроэнергию выросла на 13% по сравнению с апрелем этого же года. А это в свою очередь увеличило финансовую нагрузку на реальный сектор экономики.

"Цена на электроэнергию имеет огромное значение не только для гигантов металлургии, а для всех предприятий, в том числе малого и среднего бизнеса, а расходы на электроэнергию сказываются на себестоимости продукции и, в итоге, на цену для рядового покупателя. Высокая цена на энергию становится критическим фактором ", - из заявления Комитета по промышленности и инфраструктуры Союза украинских промышленников.

С аналогичным заявлением с просьбой не допустить снижения доли электроэнергии АЭС в структуре генерации к премьер-министру Украины Дениса Шмыгалю обратились 97 депутатов Верховной Рады Украины.

Подписанты заявления отмечают, что из-за снижения доли АЭС дополнительные возможности на рынке электроэнергии получат угольные и солнечные электростанции. Они поставляют ток по значительно более высоким тарифам.

"Если мы делаем (ред. снижение доли) только за счет атомной энергетики и не трогаем другие, альтернативные виды электроэнергии, нам представляется, что это - первое: наносит вред государству, второе: это несправедливо. Ибо мы один из секторов, которые полностью принадлежат государству, мы его сокращаем не трогая других ", - отметил председатель Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев .

Народные депутаты также обращают внимание, что ограничение работы атомных электростанций могут привести к веерным отключениям. Что будет угрожать остановками производства и повлечет значительные убытки.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

14 мая, 2020 четверг

больше новостей

14 мая, 2020 четверг

13 мая, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать