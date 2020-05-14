"Попалась на отравленный политический крючок": в КНР отреагировали на украинский иск в суд из-за COVID-19
Об этом говорится в сообщении пресс-службы посольства Китая.
Отмечается, что общественная организация из Украины подала против правительства КНР иск под предлогом того, что Китай якобы скрыл информацию о вирусе и не действовал в условиях эпидемии. В посольстве заявили, что коронавирус не имеет границ и может появиться в любой точке мира.
"Возможно, сегодня под удар попала одна страна, но завтра, может быть, пострадает и другая. Во время эпидемии коронавируса COVID-19 Китай является пострадавшей страной, и - по логике - заслуживает сочувствия", - говорится в сообщении.
В посольстве КНР также подчеркнули, что источник возникновения вируса на сегодняшний день не установлен, существует несколько версий того, откуда мог взяться вирус.
"Китай только первым в мире заявил о появлении коронавируса нового типа. И чтобы выяснить, откуда возник вирус, все еще необходимо получить точные и объективные выводы путем серьезного научного исследования", - заявили в посольстве.
Также в заявлении отмечается, что некоторые страны "в угоду личным амбициям и выгодам политизируют эпидемию, позволяя себе безответственные заявления", чтобы оговорить и очернить Китай.
"Столкнувшись с такими неконструктивными соображениями, мы должны четко различать белое и черное, отвергая их и ни в коем случае не поддерживая. К сожалению, упомянутая выше общественная организация попалась на отравленный политический крючок", - заявили в посольстве КНР.
- Напомним, 12 тавня в Окружной административный суд Киева поступил иск, в котором просят установить бездействие правительства Китая и государственных органов Украины, что привело к распространению COVID-19.
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