"Попалась на отравленный политический крючок": в КНР отреагировали на украинский иск в суд из-за COVID-19

14 мая, 2020, 17:29

В посольстве Китая отреагировали на иск общественной организации, заявив, что во время пандемии коронавируса КНР также является пострадавшей стороной

Об этом говорится в сообщении пресс-службы посольства Китая.

Отмечается, что общественная организация из Украины подала против правительства КНР иск под предлогом того, что Китай якобы скрыл информацию о вирусе и не действовал в условиях эпидемии. В посольстве заявили, что коронавирус не имеет границ и может появиться в любой точке мира.

"Возможно, сегодня под удар попала одна страна, но завтра, может быть, пострадает и другая. Во время эпидемии коронавируса COVID-19 Китай является пострадавшей страной, и - по логике - заслуживает сочувствия", - говорится в сообщении.

В посольстве КНР также подчеркнули, что источник возникновения вируса на сегодняшний день не установлен, существует несколько версий того, откуда мог взяться вирус.

"Китай только первым в мире заявил о появлении коронавируса нового типа. И чтобы выяснить, откуда возник вирус, все еще необходимо получить точные и объективные выводы путем серьезного научного исследования", - заявили в посольстве.

Также в заявлении отмечается, что некоторые страны "в угоду личным амбициям и выгодам политизируют эпидемию, позволяя себе безответственные заявления", чтобы оговорить и очернить Китай.

"Столкнувшись с такими неконструктивными соображениями, мы должны четко различать белое и черное, отвергая их и ни в коем случае не поддерживая. К сожалению, упомянутая выше общественная организация попалась на отравленный политический крючок", - заявили в посольстве КНР.

Напомним, 12 тавня в Окружной административный суд Киева поступил иск, в котором просят установить бездействие правительства Китая и государственных органов Украины, что привело к распространению COVID-19.

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