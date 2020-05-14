"Политклуб Виталия Портникова" в 21:15: главные политические события недели

14 мая, 2020, 16:03

Присоединяйтесь к просмотру очередного выпуска ток-шоу "Политклуб" Виталия Портникова на телеканале Эспрессо сегодня в 21:15

Ведущий и гости программы обсудят главные события, в частности следующие этапы выхода страны из карантина, а также, получит ли Украина кредит от МВФ после принятия Верховной Радой банковского "антиколомойского" закона.

К разговору присоединятся:

Елена Шуляк, народный депутат, фракция, "Слуга народа"

Алексей Гончаренко, народный депутат, фракция "Европейская солидарность"

Михаил Цимбалюк, народный депутат, фракция "Батькивщина"

Лариса Билозир, народный депутат, группа "За будущее"

Галина Васильченко, народный депутат, фракция "Голос"

Сергей Шахов, народный депутат, группа "Довира"

Зрители телеканала Еспресо также смогут стать полноправными участниками программы и задать свой вопрос Виталию Портников. Присоединяйтесь к эфиру после 22:30 с помощью скайпа PolitClub и звоните в студию - 044-333-49-53.