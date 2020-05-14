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Espreso.tvОбщество"Политклуб Виталия Портникова" в 21:15: главные политические события недели

"Политклуб Виталия Портникова" в 21:15: главные политические события недели

Присоединяйтесь к просмотру очередного выпуска ток-шоу "Политклуб" Виталия Портникова на телеканале Эспрессо сегодня в 21:15

Ведущий и гости программы обсудят главные события, в частности следующие этапы выхода страны из карантина, а также, получит ли Украина кредит от МВФ после принятия Верховной Радой банковского "антиколомойского" закона.

К разговору присоединятся:

  • Елена Шуляк, народный депутат, фракция, "Слуга народа"
  • Алексей Гончаренко, народный депутат, фракция "Европейская солидарность"
  • Михаил Цимбалюк, народный депутат, фракция "Батькивщина"
  • Лариса Билозир, народный депутат, группа "За будущее"
  • Галина Васильченко, народный депутат, фракция "Голос"
  • Сергей Шахов, народный депутат, группа "Довира"

Зрители телеканала Еспресо также смогут стать полноправными участниками программы и задать свой вопрос Виталию Портников. Присоединяйтесь к эфиру после 22:30 с помощью скайпа PolitClub и звоните в студию - 044-333-49-53.

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