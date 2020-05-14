"Политклуб Виталия Портникова" в 21:15: главные политические события недели
14 мая, 2020, 16:03
Присоединяйтесь к просмотру очередного выпуска ток-шоу "Политклуб" Виталия Портникова на телеканале Эспрессо сегодня в 21:15
Ведущий и гости программы обсудят главные события, в частности следующие этапы выхода страны из карантина, а также, получит ли Украина кредит от МВФ после принятия Верховной Радой банковского "антиколомойского" закона.
К разговору присоединятся:
- Елена Шуляк, народный депутат, фракция, "Слуга народа"
- Алексей Гончаренко, народный депутат, фракция "Европейская солидарность"
- Михаил Цимбалюк, народный депутат, фракция "Батькивщина"
- Лариса Билозир, народный депутат, группа "За будущее"
- Галина Васильченко, народный депутат, фракция "Голос"
- Сергей Шахов, народный депутат, группа "Довира"
Зрители телеканала Еспресо также смогут стать полноправными участниками программы и задать свой вопрос Виталию Портников. Присоединяйтесь к эфиру после 22:30 с помощью скайпа PolitClub и звоните в студию - 044-333-49-53.
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