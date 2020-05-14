"Команда реформаторов": Саакашвили объявил о наборе в возглавляемый им комитет
14 мая, 2020, 14:33
14 мая председатель Исполнительного комитета реформ Михаил Саакашвили объявил о наборе в "команду реформаторов" и разместил в сети форму для участия в конкурсе
Документ со ссылкой Саакашвили прикрепил в Facebook .
"Если вы хотите присоединиться к нашей дружной, активной и сильной команде реформаторов, пожалуйста, заполните эту форму", - отметил Саакашвили.
Отмечается, что форма надо заполнить и отправить до 23:00 18 мая. Собеседования с потенциальными кандидатами будут проводиться из 19 мая во режиме онлайн или лично.
- Напомним, 7 мая Зеленский назначил Саакашвили головой Исполнительного комитета реформ.
- 8 мая посол Грузии в Украине был отозван .
- 9 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ждет от Саакашвили на посту председателя Исполнительного комитета реформ результатов уже в ближайшие месяцы.
- В тот же день Грузия направила требование экстрадировать Саакашвили, которого в Украине назначили председателем Исполнительного комитета реформ.
- 13 мая Михаил Саакашвили отметил, что у него нет своей программы , и заявил, что главой Нацсовета реформы является президент Владимир Зеленский , который ее будет инициировать и утверждать.
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