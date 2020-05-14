"Команда реформаторов": Саакашвили объявил о наборе в возглавляемый им комитет

14 мая, 2020, 14:33

14 мая председатель Исполнительного комитета реформ Михаил Саакашвили объявил о наборе в "команду реформаторов" и разместил в сети форму для участия в конкурсе

Документ со ссылкой Саакашвили прикрепил в Facebook .

"Если вы хотите присоединиться к нашей дружной, активной и сильной команде реформаторов, пожалуйста, заполните эту форму", - отметил Саакашвили.

Отмечается, что форма надо заполнить и отправить до 23:00 18 мая. Собеседования с потенциальными кандидатами будут проводиться из 19 мая во режиме онлайн или лично.

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