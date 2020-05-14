"Кличко каждому маску не оденет": мэр Киева призвал и дальше работать дистанционно и осторожно пользоваться метро после открытия

14 мая, 2020, 12:36

Мэр Киева Виталий Кличко призвал по возможности работать удаленно

Об этом он сообщил на брифинге, передает Еспресо.TV .

"Я хочу обратиться к киевлянам: те кто могут работать дистанционно - продолжайте это делать, потому что так безопаснее для вашего здоровья. Работодатели, которые тоже должны подумать о безопасности своих сотрудников, следуйте санитарных правил и норм", - сказал Кличко.

Он призвал помнить, что вирус не отступил.

"Мы понимаем, что многие люди вышло на работу, понимаем, что транспортная ситуация в столице сложная, поэтому я обратился к правительству относительно открытия метро в Киеве", - сообщил Кличко.

Городской голова отметил, что это не значит, что метро надо будет пользоваться, не учитывая ситуацию.

"Подумайте о своей безопасности. Соблюдайте правила безопасности и требуйте этого от людей вокруг, потому что Кличко каждому маску не оденет", - сказал Кличко.