"Кличко каждому маску не оденет": мэр Киева призвал и дальше работать дистанционно и осторожно пользоваться метро после открытия
Об этом он сообщил на брифинге, передает Еспресо.TV .
"Я хочу обратиться к киевлянам: те кто могут работать дистанционно - продолжайте это делать, потому что так безопаснее для вашего здоровья. Работодатели, которые тоже должны подумать о безопасности своих сотрудников, следуйте санитарных правил и норм", - сказал Кличко.
Он призвал помнить, что вирус не отступил.
"Мы понимаем, что многие люди вышло на работу, понимаем, что транспортная ситуация в столице сложная, поэтому я обратился к правительству относительно открытия метро в Киеве", - сообщил Кличко.
Городской голова отметил, что это не значит, что метро надо будет пользоваться, не учитывая ситуацию.
"Подумайте о своей безопасности. Соблюдайте правила безопасности и требуйте этого от людей вокруг, потому что Кличко каждому маску не оденет", - сказал Кличко.
- За 13 мая в столице обнаружили 52 новых случая заболевания , вылечились 20 человек.
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