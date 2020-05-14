"Бавария" стала первым футбольным клубом, который подписал контракт с TikTok
14 мая, 2020, 16:16
Немецкая "Бавария" объявила о подписании партнерского соглашения с китайской соцсетью TikTok
Об этом сообщает официальный сайт немецкого клуба.
Популярная соцсеть стала официальным партнером мюнхенского клуба в Китае. Для TikTok это первое партнерское соглашение с футбольным клубом.
Официальный аккаунт "Баварии" в TikTok появился в июле 2018 года, сейчас там почти 800 тыс подписчиков. В некоторых игроков клуба есть и личные профили на платформе.
Мюнхенская "Бавария" является лидером чемпионата Германии. 17 мая команда проведет свой первый матч после коронавирусного карантина, в соперниках берлинский «Унион».
- 7 мая экс-форвард сборной Германии Мирослав Клозе стал ассистентом главного тренера мюнхенской "Баварии " Ханс-Дитера Флика.
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