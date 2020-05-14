"Барселона" в 2003 году отказалась от покупки Роналду, - ексдиректор клуба

14 мая, 2020, 17:39

"Барселона" в 2003 году отказалась от трансфера португальского футболиста Криштиану Роналду

Об этом сообщает Super Deporte .

По словам бывшего спортивного директора "Барселоны" Роберта Фернандеса, который в 2003 году работал в "Валенсии", каталонцы рассматривали кандидатуру Роналду, однако в конце решили подписать контракт с другим португальцем - Куарежма.

"В 2003 году "Валенсия" делегировала меня на товарищеский турнир во Францию. Мы искали талантливых футболистов. Роналду хорошо себя проявил в матче за Португалию, поэтому я решил пообщаться с его агентом Жорже Мендешем. Тогда же заметил скаута "Барселоны", который также интересовался Криштиану. Мы перекинулись несколькими словами в отеле. Я отметил высокий уровень Роналду, и одновременно похвалил его партнера - Куарежма. Не знаю, с чем это связано, но в то лето "Барса" решила подписать Рикарду, а не Роналду. Что из этого вышло - всем хорошо известно", - рассказал в Фернандес.

В итоге Роналду в 2003 году оказался в "Манчестер Юнайтед", с 2009 до 2018 года играл за "Реал", а сейчас выступает за "Ювентус".

Рикарду Кварежма выступал за "Барселону" в 2003 - 2004 годах.

Напомним, 14 мая видео домашнего тренировки Криштиану Роналду с сыном набрало за сутки 28 млн просмотров в Instagram.

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