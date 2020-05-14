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Espreso.tvОбщество"Антиколомойський" закон приняли, поскольку в Украине не работает судебная система, - Войцицкая

"Антиколомойський" закон приняли, поскольку в Украине не работает судебная система, - Войцицкая

Верховная Рада приняла банковский, так называемый "антиколомойський" закон, потому что судебная система Украины не работает должным образом

Такое заявление сделала народный депутат VIII созыва Виктория Войцицкая в Большом эфире Василия Зимы на телеканале Еспресо.

"Я, знаете, действительно рада, что сегодня был проголосован уже во втором чтении этот законопроект. И надеюсь, в ближайшее время, когда постановление о его отмене будет провалено, будет подписано спикером парламента и будет подписано президентом. И это уж точно даст зеленый свет нашим международным партнерам, чтобы нас поддерживать в сегодняшних условиях, когда мы действительно нуждаемся в поддержке МВФ ", - заявила Войцицкая.

Экс-нардепка добавила, что это решение - промежуточная победа. Но эта победа является шаткой, поскольку банковский закон принимался прежде всего потому, что в Украине не работает судебная система.

" Судебным решениям, принимаемых на уровне Украины, не доверяют. Или они (ред. судебные решения) принимаются в интересах отдельных, в том числе олигархов ", - уточнила политик.

Виктория Войцицкая также отметила, что депутаты, особенно монобольшинство, должны уделить внимание реформированию судебной ветви власти. И доказали систему судопроизводства в Украине до того уровня, когда нужно принимать отдельные законы, чтобы спасти страну от банкротства.

 

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