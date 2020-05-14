Пулеметчика и командира подразделения боевиков посадили на восемь лет
14 мая, 2020, 17:08
Суд дал 8 лет тюрьмы двум боевикам, участвовавшим в обстрелах позиций украинских военных
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Спецслужба установила, что оба фигуранта являются жителями оккупированной Горловки. Один из них после подготовки в тренировочном центре боевиков исполнял обязанности командира отделения так называемой народной милиции "ЛНР".
Другой фигурант присоединился к незаконным вооруженным формированиям после освобождения из исправительной колонии. Как пулеметчик группировки террористов он участвовал в боевых действиях против украинских военных подразделений на территории Донецкой и Луганской областей.
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