Пулеметчика и командира подразделения боевиков посадили на восемь лет

14 мая, 2020, 17:08

Суд дал 8 лет тюрьмы двум боевикам, участвовавшим в обстрелах позиций украинских военных

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Спецслужба установила, что оба фигуранта являются жителями оккупированной Горловки. Один из них после подготовки в тренировочном центре боевиков исполнял обязанности командира отделения так называемой народной милиции "ЛНР".

Другой фигурант присоединился к незаконным вооруженным формированиям после освобождения из исправительной колонии. Как пулеметчик группировки террористов он участвовал в боевых действиях против украинских военных подразделений на территории Донецкой и Луганской областей.

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