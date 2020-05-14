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Espreso.tvОбществоПродажи автомобилей в мире упадут на 20% из-за пандемии, - Moody&#39;s

Продажи автомобилей в мире упадут на 20% из-за пандемии, - Moody's


фото: reuters
Предыдущий прогноз агентства Moody's предусматривал падение на уровне 14%, теперь ожидается, что продажи упадут на 20%

Международное рейтинговое агентство Moody's опубликовало обновленный прогноз по продажам авто в 2020 году.

В следующем году глобальный продаже автомобилей восстановится на 11,5% в фоне ожидаемого роста ВВП G20 на 4,8%.

Кроме того, ожидается снижение спроса в Европе на 30%, предыдущий прогноз падения был на уровне 21%. В США продажи автомобилей упадут на 25% в этом году, говорится в обзоре Moody's.

В то же время прогноз падения для Китая не изменился и остался на уровне 10%, на фоне восстановления спроса после резкого падения в первом квартале. В апреле 2020 года были проданы более 2 млн автомобилей, что на 4,4% больше, по сравнению с прошлогодним показателем.

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