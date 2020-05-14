Предоставление Украине 1,2 млрд евро помощи от ЕС рассмотрят по ускоренной процедуре

14 мая, 2020, 07:49

Европарламент принял решение рассматривать по ускоренной процедуре выделение помощи в 3 млрд евро для преодоления кризиса от коронавируса 10 странам-соседям и странам-кандидатам на членство в ЕС, в том числе 1,2 млрд евро - для Украины

Об этом сообщает "Укринформ" .

В голосовании приняли участие 689 депутатов. Инициативу поддержали 602 депутата, против проголосовали 80, воздержались при голосовании 7 депутатов.

Окончательное рассмотрение вопроса о предоставлении пакета помощи имеет видбудетися 15 мая.

Также депутаты Европарламента продлили действие Соглашения между ЕС и Украиной от 2002 года о сотрудничестве в науке и технологиях.

Напомним, ранее Совет Евросоюза принял выделение Украине 1,2 млрд евро на преодоление кризиса из-за COVID-19.

Половину суммы помощи Украине получит при условии выполнения ряда требований .

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