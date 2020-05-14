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Espreso.tvОбществоПредоставление Украине 1,2 млрд евро помощи от ЕС рассмотрят по ускоренной процедуре

Предоставление Украине 1,2 млрд евро помощи от ЕС рассмотрят по ускоренной процедуре

Европарламент принял решение рассматривать по ускоренной процедуре выделение помощи в 3 млрд евро для преодоления кризиса от коронавируса 10 странам-соседям и странам-кандидатам на членство в ЕС, в том числе 1,2 млрд евро - для Украины

Об этом сообщает "Укринформ" .

В голосовании приняли участие 689 депутатов. Инициативу поддержали 602 депутата, против проголосовали 80, воздержались при голосовании 7 депутатов.

Окончательное рассмотрение вопроса о предоставлении пакета помощи имеет видбудетися 15 мая.

Также депутаты Европарламента продлили действие Соглашения между ЕС и Украиной от 2002 года о сотрудничестве в науке и технологиях.

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