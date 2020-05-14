Предоставление Украине 1,2 млрд евро помощи от ЕС рассмотрят по ускоренной процедуре
14 мая, 2020, 07:49
Европарламент принял решение рассматривать по ускоренной процедуре выделение помощи в 3 млрд евро для преодоления кризиса от коронавируса 10 странам-соседям и странам-кандидатам на членство в ЕС, в том числе 1,2 млрд евро - для Украины
Об этом сообщает "Укринформ" .
В голосовании приняли участие 689 депутатов. Инициативу поддержали 602 депутата, против проголосовали 80, воздержались при голосовании 7 депутатов.
Окончательное рассмотрение вопроса о предоставлении пакета помощи имеет видбудетися 15 мая.
Также депутаты Европарламента продлили действие Соглашения между ЕС и Украиной от 2002 года о сотрудничестве в науке и технологиях.
- Напомним, ранее Совет Евросоюза принял выделение Украине 1,2 млрд евро на преодоление кризиса из-за COVID-19.
- Половину суммы помощи Украине получит при условии выполнения ряда требований .
Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine
Читайте также
-
-
10 мая, 2020 Сгущенка. Молоко, которое стало сладостями
-
9 мая, 2020 Уроки ненависти
-
-
Читайте также
-
10 мая, 2020 Сгущенка. Молоко, которое стало сладостями
-
9 мая, 2020 Уроки ненависти
-