Правительство подготовит дорожную карту для объектов, которые не успели достроить к ЕВРО-2012

14 мая, 2020, 10:30

Профильные ведомства определили пути погашения долговых обязательств и дофинансирование программы по строительству и реконструкции аэропортов и объектов спортивной инфраструктуры, которые готовили к Чемпионату Европы по футболу в 2012 году в Украине

Об этом сообщил министр Кабинета Министров Олег Немчинов в Facebook по результатам совещания по проблемным вопросам, которые возникли после проведения финальной части Чемпионата Европы по футболу в 2012 году в Украине - Евро-2012.

По его словам, на совещании был представлен текущую ситуацию, состояние готовности и проблематику аэропортов и объектов спортивной инфраструктуры, строительство которых было начато и не завершено в рамках Государственной целевой программы по подготовке и проведению в Украине финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу.

"Вместе с министром молодежи и спорта, министром инфраструктуры, представителями Министерства финансов, профильных департаментов КМУ, Государственного агентства инфраструктурных проектов и НСК" Олимпийский "определили пути решения погашение долговых обязательств и дофинансирование программы. Сейчас будет проведен детальный анализ инфраструктурных проектов, скорректирована потребность в средствах и разработана дорожная карта по каждому объекту, которые будут представлены на очередном заседании Кабинета Министров Украины", - отметил Немчинов.

Чиновник подчеркнул, что это является первым реальным шагом к решению проблемы, которая тянулась с 2012 года.

"Сейчас мы говорим о национально важные объекты для нашей страны: крупнейшие спортивные арены и воздушные ворота", - пояснил Немчинов.

Он убежден, что завершение строительства и полное введение в эксплуатацию указанных проектов позволит стране получить не только дополнительный доход, но и реализовать новые спортивные и культурные проекты мирового уровня.