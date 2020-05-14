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Espreso.tvОбществоПочти 8 тыс .: Госспецсвязь отчитывается о массовых кибератаках на сайты органов власти

Почти 8 тыс .: Госспецсвязь отчитывается о массовых кибератаках на сайты органов власти

7,9 атак на сайты государственных органов были заблокированы в течение 6-12 мая

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на Государственную службу специальной связи и защиты информации.

Всего за этот период система киберзащиты государственных информационных ресурсов зафиксировала 10964 подозрительных событий.

"Подавляющее большинство из них касается выявления нестандартных протоколов или событий (45%), попыток сетевого сканирования (23%), выявление сетевого трояна (16%) и попыток получения прав администратора (10%). Системой защищенного доступа государственных органов к сети Интернет было заблокировано 7908 различных видов атак, 99% из которых - сетевые атаки прикладного уровня. Также были заблокированы 18 DDoS-атак (подавляющее большинство - на сайты Офиса президента Украины) ", - говорится в сообщении.

По данным Госспецсвязи, правительственная команда реагирования в этот период обработала 3207 киберинцидентов.

"Около 98% обработанных инцидентов принадлежит доменной зоне UACOM. Основное количество инцидентов касается распространения ШПЗ (94% от общего количества) и фишинга (до 4%)", - добавили в ведомстве.

  • На официальный сайт уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека совершили массированные хакерские атаки .
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