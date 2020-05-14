Opendatabot опроверг заявление полиции об использовании их данных в базе хакеров
Об этом сообщила пиар-служба компании в Facebook.
В Opendatabot отметили, что заявление полиции о компиляции данных из разных источников "включая Опендатабот - сервис, который работает в популярных мессенджерах и позволяет получить актуальные данные о компании", не соответствует действительности.
"Мы предлагаем Национальной полиции Украины принести свои извинения и опровергнуть информацию. Мы же со своей стороны готовы максимально помочь в расследовании", - отметили в компании.
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Также в Opendatabot отметили, что полиция не обращалась в рамках расследования к компании и отметили, что заявления правоохранителей вредят их репутации и процессу открытия данных в стране в целом
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