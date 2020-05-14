Opendatabot опроверг заявление полиции об использовании их данных в базе хакеров

14 мая, 2020, 17:09

Компания Opendatabot, которая объединяет и анализирует данные основных публичных реестров страны, опровергла обвинения полиции об использовании их информации в базе хакеров

Об этом сообщила пиар-служба компании в Facebook.

В Opendatabot отметили, что заявление полиции о компиляции данных из разных источников "включая Опендатабот - сервис, который работает в популярных мессенджерах и позволяет получить актуальные данные о компании", не соответствует действительности.

"Мы предлагаем Национальной полиции Украины принести свои извинения и опровергнуть информацию. Мы же со своей стороны готовы максимально помочь в расследовании", - отметили в компании.

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Также в Opendatabot отметили, что полиция не обращалась в рамках расследования к компании и отметили, что заявления правоохранителей вредят их репутации и процессу открытия данных в стране в целом

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