Официальный курс: гривна уверенно укрепляется

14 мая, 2020, 09:25

Национальный банк Украины укрепил официальный курс гривны относительно доллара на 10 копеек

Об этом говорится в данных НБУ.

Таким образом, по состоянию на 14 мая официальный курс установлен на уровне 26,69 гривны за доллар.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 29,03 гривны за евро. По состоянию на 13 мая курс был 29,08 гривны.