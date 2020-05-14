 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоОфициальный курс: гривна уверенно укрепляется

Официальный курс: гривна уверенно укрепляется

Национальный банк Украины укрепил официальный курс гривны относительно доллара на 10 копеек

Об этом говорится в данных НБУ.

Таким образом, по состоянию на 14 мая официальный курс установлен на уровне 26,69 гривны за доллар.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 29,03 гривны за евро. По состоянию на 13 мая курс был 29,08 гривны.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

14 мая, 2020 четверг

больше новостей

14 мая, 2020 четверг

13 мая, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать