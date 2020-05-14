Нафтогаз заплатил в госбюджет 28 млрд
14 мая, 2020, 15:45
За январь-апрель 2020 года "Нафтогаз" заплатил в госбюджет около 28 млрд грн налогов и сборов
Об этом сообщила пресс-служба компании.
Отмечается, что поступления от "Нафтогаза" составили более 12% общих доходов госбюджета за январь-апрель 2020 года.
"Группа Нафтогаз остается крупнейшим налогоплательщиком в Украине. По результатам 2019 года фактический совокупный размер налоговых и дивидендных платежей группы в государственный бюджет составил 121 млрд грн", - говорится в сообщении.
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