Надеюсь, что кураторы Усика в ФСБ подтолкнут его на бой, - тренер борца Грицая
Об этом сообщает "Главком" .
По словам Семенюшка, который тренирует Грицая, он надеется, что Усика подтолкнут к поединку, на который он вызвал борец.
"Очень надеюсь, что Усик кураторы в ФСБ подтолкнут его на этот бой. Не зря же Елена Бондаренко и другие агитаторы" русского мира "в Украине так активно Александра раскручивают. Перед нашей беседой смотрел эфир." Кто этот поупокер?" - нагло издевался там с Богдана Грицая неизвестный мне политолог Михаил Чаплыга. Богдан - украинець, дорогие украинофобы! Украинец, которому надоело слушать, что с его народа издеваются ", - сказал Семенюшко.
- Напомним, 9 мая украинский борец вольного стиля Богдан Грицай вызвал боксера Александра Усика на бой без правил .
- 12 мая Александр Усик заявил, что готов провести против борца Богдана Грицая боксерский поединок, а не бой без правил.
- 12 мая стало известно, что Богдан Грицай не хочет драться с Александром Усиком по правилам бокса.
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