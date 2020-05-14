Надеюсь, что кураторы Усика в ФСБ подтолкнут его на бой, - тренер борца Грицая

14 мая, 2020, 10:01

Алексей Семенюшко - тренер украинского борца Богдана Грицая, который бросил вызов Александру Усику - надеется, что боксер согласует провести бой

Об этом сообщает "Главком" .

По словам Семенюшка, который тренирует Грицая, он надеется, что Усика подтолкнут к поединку, на который он вызвал борец.

"Очень надеюсь, что Усик кураторы в ФСБ подтолкнут его на этот бой. Не зря же Елена Бондаренко и другие агитаторы" русского мира "в Украине так активно Александра раскручивают. Перед нашей беседой смотрел эфир." Кто этот поупокер?" - нагло издевался там с Богдана Грицая неизвестный мне политолог Михаил Чаплыга. Богдан - украинець, дорогие украинофобы! Украинец, которому надоело слушать, что с его народа издеваются ", - сказал Семенюшко.

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