 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортНадеюсь, что кураторы Усика в ФСБ подтолкнут его на бой, - тренер борца Грицая

Надеюсь, что кураторы Усика в ФСБ подтолкнут его на бой, - тренер борца Грицая


фото: glavcom.ua
Алексей Семенюшко - тренер украинского борца Богдана Грицая, который бросил вызов Александру Усику - надеется, что боксер согласует провести бой

Об этом сообщает "Главком" .

По словам Семенюшка, который тренирует Грицая, он надеется, что Усика подтолкнут к поединку, на который он вызвал борец.

"Очень надеюсь, что Усик кураторы в ФСБ подтолкнут его на этот бой. Не зря же Елена Бондаренко и другие агитаторы" русского мира "в Украине так активно Александра раскручивают. Перед нашей беседой смотрел эфир." Кто этот поупокер?" - нагло издевался там с Богдана Грицая неизвестный мне политолог Михаил Чаплыга. Богдан - украинець, дорогие украинофобы! Украинец, которому надоело слушать, что с его народа издеваются ", - сказал Семенюшко.

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

14 мая, 2020 четверг

больше новостей

14 мая, 2020 четверг

13 мая, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать