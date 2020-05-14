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Espreso.tvОбществоНАБУ подозревает экс-нардепа Пресмана в получении более 900 тыс. грн незаконной компенсации за жилье

НАБУ подозревает экс-нардепа Пресмана в получении более 900 тыс. грн незаконной компенсации за жилье

Детективы Национального антикоррупционного бюро 14 мая сообщили народному депутату Украины 8 созыва о подозрении в незаконном полученные более 928 тыс. грн компенсации за аренду жилья

Об этом сообщила пресс-служба НАБУ.

По данным следствия, подозреваемый, несмотря на полученную компенсацию, имел собственное жилье в центре Киева. Деньги государство выделило ему на проживание в гостинице "Гостиничный комплекс "Национальный" с ноября 2014 по август 2019 года.

Следствие считает, что таким образом подозреваемый нанес тяжкие последствия Управлению делами Аппарата Верховной Рады Украины.

Действия экс-депутата квалифицировали по ч.2 ст.364 УК Украины ("Злоупотребление властью или служебным положением"). Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и со штрафом до 17 тыс. грн.

Досудебное расследование дела детективы НАБУ осуществляют с октября 2018 года.

Источники "Украинской правды" утверждают, что фигурантом дела является депутат Рады VIII созыва от группы "Возрождение" Александр Пресман.

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