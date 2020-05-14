На Закарпатье во время демонтажа кинотеатра рухнула стена: погиб человек
14 мая, 2020, 18:41
При демонтаже здания недействующего кинотеатра в Закарпатской области под завалом оказались два человека, спасти удалось одного
Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям
"14 мая около 16:35 в городе Виноградов во время демонтажа здания произошло обрушение стены и двух плит перекрытия, в результате чего под завалом оказались 2 человека", - говорится в сообщении.
Одного человека спасатели освободили из-под завала и передали медработникам в удовлетворительном состоянии.
В 17:15 из-под завала достали тело второго человека. К сожалению, медработники констатировали смерть.
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