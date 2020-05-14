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Espreso.tvОбществоНа Закарпатье во время демонтажа кинотеатра рухнула стена: погиб человек

На Закарпатье во время демонтажа кинотеатра рухнула стена: погиб человек


фото: ДСНС
При демонтаже здания недействующего кинотеатра в Закарпатской области под завалом оказались два человека, спасти удалось одного

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям

"14 мая около 16:35 в городе Виноградов во время демонтажа здания произошло обрушение стены и двух плит перекрытия, в результате чего под завалом оказались 2 человека", - говорится в сообщении.

Одного человека спасатели освободили из-под завала и передали медработникам в удовлетворительном состоянии.

В 17:15 из-под завала достали тело второго человека. К сожалению, медработники констатировали смерть.

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