На Франковщине 20 человек попали в больницу с COVID-19 после массового празднования

14 мая, 2020, 14:06

В Долинскою многопрофильную больницу госпитализировали 20 жителей из села Княжолука Долинского района

Об этом сообщила первый заместитель председателя облгосадминистрации Мария Савка. передает Общественное .

С четвертого до 12-го мая больных с Княжолука в больницу госпитализировали почти ежедневно: четвертого - одного человека, пятого - шесть, шестого - четыре, седьмого - три, восьмого - два, десятого - одного, одиннадцатого - двух.

"Всего с помощью лабораторного ПРЛ-исследование наличие вируса подтвердили в восьми человек, а в четырех тест показал отрицательный результат. В инфекционном боксированное отделении находится шесть человек. Их состояние - средней тяжести. В реанимационном отделении - один пациент, но у него отрицательный результат полимеразной цепной реакции ", - рассказала она.

Впоследствии главный санитарный врач области Руслан Савчук рассказал о причинах вспышки .

"Несмотря на карантин, определенное лицо решила провести празднование, пригласив большое количество гостей. Среди них был потенциальный инфицирован посетитель. Ну и оттуда такая вспышка. Я не буду озвучивать фамилии этих лиц через защиту персональных данных", - говорит Савчук.

Оказалось, что кроме односельчан, на праздновании и жители других населенных пунктов. Методом ПЦР-диагностики у людей было подтверждено коронавирус.

"Специалисты Долинской филиала провели дезинфекционные мероприятия. Продолжаем устанавливать причастных для возможного выявления как можно больше людей, которые еще не обратились за медицинской помощью, но могут инфицировать других", - добавил главный санитарный врач Ивано-Франковской области.