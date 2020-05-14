На Черниговщине обнаружили 16 новых случаев COVID-19

14 мая, 2020, 15:44

В Черниговской области за последние сутки подтверждены 16 случаев инфицирования коронавирусом, из которых 9 - в областном центре

Об этом сообщила пресс-служба Черниговской ОГА.

"В Черниговской области лабораторно подтверждено заболевание Covid-19 еще у 16 человек. ПЦР-тест подтвердил инфицирование 9 жителей города Чернигов. Из них 5 человек входят в список контактных лиц", - говорится в сообщении.

Одна инфицированная женщина - медик мобильной бригады.

У всех 9 черниговцев болезнь протекает бессимптомно, поэтому люди находятся дома на самоизоляции.

Еще 6 случаев заражения выявлены у жителей Бобровицкого района, из них пятеро контактных лиц, и они лечатся дома. Еще один больной работал в Киеве и сейчас госпитализирован в Козелецкую ЦРБ. В этой же больнице коронавирус подтвержден у жительницы Козельца, которая находится в учреждении на лечении.

На сегодня в Черниговской области зарегистрировано 96 случаев инфицирования COVID-19: 11 человек госпитализированы, 57 лечатся амбулаторно, 22 - выздоровели, 6 - умерли.