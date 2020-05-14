Минюст планирует перенести СИЗО за пределы городов, а их землю отдать инвесторам

Об этом в интервью hromadske рассказал министр юстиции Денис Малюська.

"СИЗО сконцентрированы в центре городов. Соответственно, стоимость аренды земельных участков велика. Мы сейчас разрабатываем документы для того, чтобы переносить их за пределы городов в обмен на строительство нормальных надлежащих сооружений. Земельные участки в центре городов мы будем отдавать частным инвесторам", - сказал малюська.

По его словам, таким образом государство сэкономит средства для улучшения инфраструктуры пенитенциарной системы.

Также министр добавил, что ранее представленные платные камеры в ближайшие месяцы должны заработать во всех следственных изоляторах, что также принесет дополнительные средства.

По словам Малюська, главная цель тюремной реформы - ресоциализация бывших заключенных.

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