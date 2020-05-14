Минюст планирует перенести СИЗО за пределы городов, а их землю отдать инвесторам
14 мая, 2020, 20:58
Министерство юстиции планирует вывести за пределы городов следственные изоляторы, а земельные участки под ними сдавать в аренду частным инвесторам
Об этом в интервью hromadske рассказал министр юстиции Денис Малюська.
"СИЗО сконцентрированы в центре городов. Соответственно, стоимость аренды земельных участков велика. Мы сейчас разрабатываем документы для того, чтобы переносить их за пределы городов в обмен на строительство нормальных надлежащих сооружений. Земельные участки в центре городов мы будем отдавать частным инвесторам", - сказал малюська.
По его словам, таким образом государство сэкономит средства для улучшения инфраструктуры пенитенциарной системы.
Также министр добавил, что ранее представленные платные камеры в ближайшие месяцы должны заработать во всех следственных изоляторах, что также принесет дополнительные средства.
По словам Малюська, главная цель тюремной реформы - ресоциализация бывших заключенных.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb.
- В следственных изоляторах Украины заработали платные камеры с улучшенными условиями.
Читайте также
-
-
10 мая, 2020 Сгущенка. Молоко, которое стало сладостями
-
9 мая, 2020 Уроки ненависти
-
-
Читайте также
-
10 мая, 2020 Сгущенка. Молоко, которое стало сладостями
-
9 мая, 2020 Уроки ненависти
-