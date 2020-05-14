Микитася отправили под круглосуточный домашний арест

14 мая, 2020, 14:11

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) отправил бывшего президента "Укрстроя", нардепа Максима Микитася под домашний арест по делу об аферах с жильем для Национальной гвардии

Об этом говорится в сообщении суда в Facebook .

Отмечается, что сегодня, 14 мая, суд частично удовлетворил ходатайство прокурора САП и изменил Максиму Микитась меру пресечения с залога на круглосуточный домашний арест.

"На подозреваемого также возложены процессуальные обязанности: прибывать к детективу, прокурору, следственного судьи, в суд по каждому требованию; воздерживаться от общения с другими подозреваемыми и свидетелями; сдать на хранение паспорт для выезда за границу носить электронное средство контроля. Срок действия обязательств - до 14 июля 2020 года ", - говорится в сообщении.

Напомним, экс-президента "Укрстроя" Микитась подозревают в присвоении имущества Национальной гвардии.

Апелляционная палата ВАКС перенесла рассмотрение апелляционной жалобы по взысканию в доход государства 80 млн грн залога с експрезидента "Укрстроя" Максима Микитась на 29 апреля.

САП требовала арестовать экс-нардепа Микитась.

Специализированная антикоррупционная прокуратура обжаловала решение Высшего антикоррупционного суда, на заседании отказался арестовать экс-нардепа Максима Микитася, подозреваемого в завладении имуществом Нацгвардии.

8 мая Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) снова просила изменить меру пресечения экс-нардепу Максиму Микитасю, которого подозревают в деле о завладении имуществом Национальной гвардии в Киеве.

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