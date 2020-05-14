Микитася отправили под круглосуточный домашний арест
Об этом говорится в сообщении суда в Facebook .
Отмечается, что сегодня, 14 мая, суд частично удовлетворил ходатайство прокурора САП и изменил Максиму Микитась меру пресечения с залога на круглосуточный домашний арест.
"На подозреваемого также возложены процессуальные обязанности: прибывать к детективу, прокурору, следственного судьи, в суд по каждому требованию; воздерживаться от общения с другими подозреваемыми и свидетелями; сдать на хранение паспорт для выезда за границу носить электронное средство контроля. Срок действия обязательств - до 14 июля 2020 года ", - говорится в сообщении.
- Напомним, экс-президента "Укрстроя" Микитась подозревают в присвоении имущества Национальной гвардии.
- Апелляционная палата ВАКС перенесла рассмотрение апелляционной жалобы по взысканию в доход государства 80 млн грн залога с експрезидента "Укрстроя" Максима Микитась на 29 апреля.
- САП требовала арестовать экс-нардепа Микитась.
- Специализированная антикоррупционная прокуратура обжаловала решение Высшего антикоррупционного суда, на заседании отказался арестовать экс-нардепа Максима Микитася, подозреваемого в завладении имуществом Нацгвардии.
- 8 мая Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) снова просила изменить меру пресечения экс-нардепу Максиму Микитасю, которого подозревают в деле о завладении имуществом Национальной гвардии в Киеве.
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