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Espreso.tvОбществоМассовые Беспорядки в Черногории: "За святыни" против "усташей"

Массовые Беспорядки в Черногории: "За святыни" против "усташей"

Перерыв на карантин закончился - Черногория, где больных коронавирусом пока всего несколько, а новых случаев уже долгое время не фиксируется, входит в состояние общественного противостояния

Об этом сообщает Наталья Ищенко, передаёт "Балканский обозреватель".

Сторонники Сербской православной церкви, которые не согласны с принятым парламентом законом о вероисповедании, возобновили свои протестные выступления. Поводом для очередного обострения стало задержание епископа и нескольких священников СПЦ, которые провели массовые мероприятия в условиях карантина. Но понятно, что причина противостояния остается той, что и была - контраверсионный закон.

Десятки пострадавших полицейских и большое количество задержанных протестующих - результат столкновений участников акций протеста с правоохранителями в ночь на 14 мая в Никшиче и Плевля. Поводом для противостояния стал арест епископа Будимлянсько-Никшичського Сербской православной церкви Йоаникия и нескольких священников СПЦ. Представителей церкви задержали через организацию массовых мероприятий на День Святого Василия Острозського на фоне действующего запрета на общественные собрания в условиях эпидемии коронавируса.

В акции протеста в Никшич приняло участие около 400 граждан. Они блокировали дороги и пикетировали Центр безопасности Никшича, куда привели задержанных священников. Протестующие скандировали "Не отдадим святынь", "Отпустите епископа", пели песни о Косово, кричали на полицейских "усташи" (см. Видео), а затем забросали стражей порядка камнями.

В ответ полиция применила слезоточивый газ и свето-шумовые гранаты. 22 полицейских получили ранения, несколько машин полиции были повреждены. Десятки участников акции задержаны. Среди задержанных - журналист сербского издания "Вечерние новости".

В Плевле в знак протеста против ареста священников Сербской православной церкви большое количество граждан вышли на улицы. По данным управления полиции, манифестанты бросали камни, стеклянные бутылки и пиротехнические устройства в сторону правоохранителей. Четверо полицейских получили ранения, несколько протестующих были задержаны.

Протестные акции прошли в Беране и Будве.

В Подгорице были предприняты попытки собраться на протест, но этому, как сообщили в полицейском управлении, помешали "превентивные действия полиции". Были задержаны некоторых граждан, которые нарушали общественный порядок. В частности, в центре черногорской столицы задержан гражданин, который "поднимал флаг другого государства".

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