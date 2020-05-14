Ломбардам в Украине могут позволить осуществлять обмен валют и перевод средств

14 мая, 2020, 12:45

Согласно предложению Национального банка, ломбардам могут позволить осуществлять наличный обмен валют, но они будут обязаны поддерживать капитал на уровне 500 тыс грн

Такое предложение содержится в Белой книге "Будущее регулирования деятельности ломбардов" от Нацбанка, передает пресс-служба.

"Одной из ключевых целей нового регулирования рынка ломбардов, изложенного в Белой книге, станет защита прав лиц, пользующихся услугами ломбардов, а также расширение возможностей для ломбардов. НБУ рассматривает возможность ограничения на уровне закона ответственности клиентов по кредитным договорам с ломбардами в пределах стоимости заложенного имущества. Это означает, что в случае несостоятельности заемщика погасить долг с учетом процентов за пользование займом, его полная задолженность перед ломбардом будет погашена за счет залога, и никаких дополнительных требований к заемщику у ломбарда быть не может ", - говорится в сообщении.

В то же время в Нацбанке стремятся повысить уровень информирования клиентов об условиях ломбардного кредитования.

В частности, рассматривается возможность ввести обязательное предоставление клиенту ломбардного билета или установить дополнительные требования к договору с заемщиком, где условия будут изложены в сжатой и доступной для прочтения форме.

Также у ломбардов появится возможность осуществлять наличный обмен валют и перевод средств без открытия счетов.

Они также имеют право предоставлять другие сопроводительные услуги или осуществлять иную хозяйственную деятельность, которая необходима им для предоставления финансовых услуг. При этом, останется требование по кредитованию только под залог имущества.

Ломбарды будут обязаны поддерживать капитал на уровне 500 тыс грн, а при наличии обособленных подразделений - не менее 1 млн грн.

Кроме того, планируется установить повышенные или дополнительные требования для ломбардов, которые будут оказывать другие финансовые услуги, кроме кредитования на уровне не менее 5 млн грн.

"Внедрение изменений потребует усилий от участников рынка, поэтому сроки приведения деятельности ломбардов в соответствие с новыми требованиями определяться только после детального ознакомления с состоянием рынка, с учетом объективных сроков и возможностей выполнить новые требования", - добавили в НБУ.

Отметим, что в связи с вступлением в силу с 1 июля закона о "сплите" Нацбанк станет регулятором небанковских финансовых учреждений, в том числе ломбардов.