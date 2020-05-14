Коронавирусом в Украине заразились 16847 человек, количество выздоравливаний в сутки впервые превысило число новых заражений
Об этом сообщает пресс-служба МОЗ.
В течение суток 13 мая было зафиксировано 422 новых случая.
В Центре общественного здоровья отметили, что впервые за время эпидемии COVID-19 в Украине количество выздоровевших в сутки (427) превысило количество новых инфицированных (422).
По регионам эпидемия пока распространяется следующим образом:
Винницкая область - 654 случая;
Волынская область - 535 случаев;
Днепропетровская область - 781 случай;
Донецкая область - 117 случаев;
Житомирская область - 533 случая;
Закарпатская область - 791 случай;
Запорожская область - 347 случаев;
Ивано-Франковская область - 1166 случаев;
Кировоградская область - 432 случая;
г. Киев - 2012 случаев;
Киевская область - 1067 случаев;
Львовская область - 904 случая;
Луганская область - 42 случая;
Николаевская область - 228 случаев;
Одесская область - 693 случая;
Полтавская область - 257 случаев;
Ровенская область - 1062 случая;
Сумская область - 158 случаев;
Тернопольская область - 1033 случая;
Харьковская область - 713 случаев;
Херсонская область - 165 случаев;
Хмельницкая область - 209 случаев;
Черновицкая область - 2516 случаев;
Черкасская область - 348 случаев;
Черниговская область - 84 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 14 мая 2020 года в Центр поступило 1263 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с началу 2020 года поступило 42590 сообщений о подозрении на COVID-19.
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