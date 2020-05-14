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Espreso.tvОбществоКняжицкий: Завтра Одесский облсовет может заблокировать работу учреждений культуры области

Княжицкий: Завтра Одесский облсовет может заблокировать работу учреждений культуры области

Сегодня на заседании Комитета по гуманитарной политике приняли решение обратиться к премьер-министру с требованием немедленно обеспечить работу Секретариата Уполномоченного по защите государственного языка и указали на необходимость соблюдения законности и недопустимости цензуры со стороны органов государственной власти и местного самоуправления в сфере культуры

Об этом народный депутат от "Европейской солидарности", бывший председатель комитета по вопросам культуры и духовности Николай Княжицкий написал на своей странице в Фейсбук.

По словам депутата, основанием для этого решения стало обращение директора Одесского художественного музея Александра Ройтбурда. Завтра Одесский областной совет готовится принять решение о создании наблюдательных советов в учреждениях культуры. По мнению одесских облдепов совет должен, среди прочего, согласовывать любые меры, утверждать перечень лиц, которые могут иметь доступ к хранилищам, согласовывать заключение сделок на сумму выше 10 тыс. грн и порой подменять собой директоров заведений. Совет должен собираться один раз в квартал.

"Это не только заблокирует работу Одесского музея, но и может угрожать многим учреждениям культуры. Музей под руководством Ройтбурда стал настоящим культурным феноменом в Украине и интересным партнером в реализации межрегиональных и международных проектов. Но деятельность Ройтбурда не нравится местным политикам", - считает Княжицкий.

Депутат выражает удивление, что в совет не будут входить представители общественности или культурной среды, а судьбу учреждений культуры будут решать исключительно депутаты и чиновники ОГА. По мнению Княжицкого, наблюдательный совет коммунального учреждения культуры мог бы быть создан как консультативно-совещательный орган с целью оказания консультативной поддержки органу управления. Однако, он не может подменять собой полномочия, предусмотренные уставными документами для исполнительных органов учреждения культуры (директора), и вмешиваться в их деятельность способом, не предусмотренным законами Украины.

Также напомним, что сегодня Комитет по гуманитарной политике принял решение обратиться к премьер-министру с требованием немедленно обеспечить работу Секретариата Уполномоченного по защите государственного языка.

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