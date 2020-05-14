Карантин: Генконсульство Украины в Милане возобновит прием с 25 мая

14 мая, 2020, 21:30

С 25 мая Генеральное консульство Украины в Милане возобновляет прием граждан

Об этом сообщает консульство в Facebook.

В дипучреждении отметили, что, согласно требованиям итальянских властей, посетители должны находиться в помещениях консульства в масках и, по возможности, в перчатках.

Также граждане должны соблюдать безопасную дистанцию не менее 1 метра как в помещении консульства, так и снаружи. В помещении консульства может максимально находиться не более одного человека/семьи на каждом из 5 мест приема.

"В случае несоблюдения указанных требований консульство оставляет за собой право отказать в предоставлении консульских услуг, в пребывании заявителя в помещении консульства и может прекратить прием до восстановления необходимого противовирусного режима", - говорится в сообщении.

До снятия ограничительных мер, связанных с пандемией, прием граждан будет осуществляться исключительно по предварительной записи на сайте www.consmilano.com.ua, а запись на оформление "белого паспорта" и выдаче готового загранпаспорта по адресу: gc_itm @ mfa. gov.ua.

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