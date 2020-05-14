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Espreso.tvОбществоКанада передала украинским военным семь аппаратов ИВЛ

Канада передала украинским военным семь аппаратов ИВЛ

В Национальном военно-медицинском клиническом центре состоялась церемония передачи ВСУ 7 аппаратов искусственной вентиляции легких от правительства Канады

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

"Правительством Канады согласовано перераспределение средств в сумме более $100 тыс. для закупки и доставки 7 систем искусственной вентиляции легких, которые могут использоваться при транспортировке и стационарно в отделениях интенсивной терапии. Уже на следующей неделе оборудование будет использоваться для оказания неотложной медицинской помощи военнослужащим Вооруженных Сил Украины", - говорится в сообщении.

Посол Канады в Украине Лариса Галадза выразила удовлетворение по поводу того, что это оборудование было быстро приобретено, и заверила присутствующих в том, что Канада будет продолжать укреплять устойчивые партнерские отношения.

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