Канада передала украинским военным семь аппаратов ИВЛ
Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
"Правительством Канады согласовано перераспределение средств в сумме более $100 тыс. для закупки и доставки 7 систем искусственной вентиляции легких, которые могут использоваться при транспортировке и стационарно в отделениях интенсивной терапии. Уже на следующей неделе оборудование будет использоваться для оказания неотложной медицинской помощи военнослужащим Вооруженных Сил Украины", - говорится в сообщении.
Посол Канады в Украине Лариса Галадза выразила удовлетворение по поводу того, что это оборудование было быстро приобретено, и заверила присутствующих в том, что Канада будет продолжать укреплять устойчивые партнерские отношения.
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