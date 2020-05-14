Газпром впервые в истории пошел в убыток по итогам отопительного сезона

14 мая, 2020, 11:44

Российский монополист "Газпром" в первом квартале 2020 года получил 306, 23 млрд руб. ($ 4,14 млрд) ущерба

Об этом сообщил российский Интерфакс .

За аналогичный период 2019 компания получила 199, 47 млрд руб. ($ 2,7 млрд) чистой прибыли.

"Для Газпрома как для поставщика топливно-энергетических ресурсов очень важен сезонный фактор. Поэтому зимние первый и четвертый кварталы есть в годовом цикле компании наиболее значимыми ", - отмечает агентство.

Во втором и третьем квартале прибыль компании нередко сильно снижалась и даже опускалась в отрицательную зону. Но первый, самый холодный квартал для отчета всегда был одним из опорных, на него в последнем десятилетии приходилось до половины всего годового дохода компании.

По итогам четвертого квартала 2019 Газпром получил 154, 32 млрд руб. ($ 2,08 млрд) прибыли, почти в три раза меньше, чем за аналогичный период 2018 года.