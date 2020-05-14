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Espreso.tvСпортЭто бред, - экс-директор "Зари" раскритиковал создание женских футбольных команд в Украине

Это бред, - экс-директор "Зари" раскритиковал создание женских футбольных команд в Украине


фото: ua-football.com
Бывший гендиректор "Зари" Сергей Рафаилов раскритиковал создание женских футбольных команд в Украине

Об этом сообщает youtube-канал "Вацко-Live".

Рафаилов считает, что это пиар-акция президента Украинской ассоциации футбола.

"Создание женских команд - это бред. Это какая-то пиар-акция президента УАФ, или он какие-то дивиденды на этом хочет заработать. Мне не нравится, что убирают команды U-21. Эти футболисты с 19-до 21 лет, куда они пойдут? Много ли молодежи сейчас играет в УПЛ? Где они будут играть? Кто вообще просчитывал что это такое? Где эти женские команды будут жить, как делить базу с первыми командами, тренировки, душевые... Это ужасный проект, это бред", - сказал Рафаилов .

В марте исполнительный комитет УАФ утвердил 4-летний амбициозный план по развитию женского клубного футбола в Украине. Профессиональные клубы УПЛ и ПФЛ к сезону 2023/2024 должны иметь в своей структуре женские команды или сотрудничать с ними

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