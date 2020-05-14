Экс-тренер сборной Украины возглавил "Черноморец"

14 мая, 2020, 12:40

Бывший главный тренер молодежной сборной Украины Сергей Ковалец возглавил одесский "Черноморец"

Об этом сообщает официальный сайт "Черноморца" .

Нового главного команде представил генеральный директор клуба Анатолий Мисюра. Он сменил на этом посту Остапа Маркевича.

"Будем готовиться к продолжению чемпионата. Правда, еще не известно, когда он восстановится. Решение должно быть принято на днях. С моими помощниками определимся чуть позже. Пока мне будет ассистировать старший тренер" Черноморца-2 "Андрей Ущаповский", - сказал Ковалец.

Последним местом работы Ковальца была киевская "Оболонь-Бровар", которую он оставил зимой 2020 года. 51-летний специалист в бытность футболистом играл за "Черноморец" с 1996-го по 1997-й год.

После 19-ти туров "Черноморец" занимает в первой лиге 10-е место.

"Черноморец" дважды становился вицечемпионом Украины (1995, 1996), трижды выигрывал бронзу (1993, 1994, 2006) и дважды завоевывал Кубок Украины (1992, 1994). В 1974 году одесситы взяли бронзу чемпионата СССР.

Напомним, 6 мая стало известно, что Сергей Ковалец близок к назначению в одесский "Черноморец".

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