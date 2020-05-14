Экс-форвард сборной Украины Милевский рассказал, какое у него гражданство

14 мая, 2020, 13:45

Бывший футболист сборной Украины и киевского "Динамо" Артем Милевский заявил, что не принимал белорусское гражданство

Об этом форвард рассказал на своем канале в YouTube .

По словам Милевского, который родился в Минске, а сейчас выступает за Брестское "Динамо", он не менял украинское гражданство на белорусское и выступает в местном чемпионате в статусе легионера.

"Сейчас объявили, что белорусов не пустят никуда, потому что не соблюдают карантина. Но у меня украинский паспорт. Я белорусский паспорт не делал. Нет. Я как легионер здесь", - сказал Милевский.

35-летний Артем Милевский в 2000 году переехал в Киев и принял украинское гражданство. С 2002 до 2013 года выступал за киевское "Динамо". За сборную Украины сыграл 50 матчей и забил 8 голов.

В нынешнем сезоне форвард сыграл за Брестское "Динамо" 15 матчей, забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи.

Напомним, 15 апреля Артем Милевский попал в символическую сборную четвертого тура чемпионата Беларуси по футболу.

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