Экс-форвард сборной Украины Милевский рассказал, какое у него гражданство
Об этом форвард рассказал на своем канале в YouTube .
По словам Милевского, который родился в Минске, а сейчас выступает за Брестское "Динамо", он не менял украинское гражданство на белорусское и выступает в местном чемпионате в статусе легионера.
"Сейчас объявили, что белорусов не пустят никуда, потому что не соблюдают карантина. Но у меня украинский паспорт. Я белорусский паспорт не делал. Нет. Я как легионер здесь", - сказал Милевский.
35-летний Артем Милевский в 2000 году переехал в Киев и принял украинское гражданство. С 2002 до 2013 года выступал за киевское "Динамо". За сборную Украины сыграл 50 матчей и забил 8 голов.
В нынешнем сезоне форвард сыграл за Брестское "Динамо" 15 матчей, забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи.
- Напомним, 15 апреля Артем Милевский попал в символическую сборную четвертого тура чемпионата Беларуси по футболу.
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