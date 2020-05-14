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Espreso.tvОбществоДетсады, ВНО и транспорт: Степанов назвал сферы ослабление карантина с 22 мая

Детсады, ВНО и транспорт: Степанов назвал сферы ослабление карантина с 22 мая

Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, что позволят открыть на следующем этапе выхода из карантина

Об этом он сообщил на брифинге, передает hromadske .

позволят:

  • работу общественного транспорта,
  • работу дошкольных учреждений,
  • проводить спортивные соревнования, но без зрителей,
  • проводить внешнее независимое оценивание,
  • открыть отели, кроме хостелов. Рестораны в отелях не будут работать.

Степанов добавил, что правительство определит критерии проведения соревнований, работы транспорта.

По его словам, выход из карантина будет происходить по формуле адаптивного карантина. По расчетам, новый этап выхода из карантина должно происходить каждые 10 дней.

В областях сравнивать количество новых случаев за 7 дней в 100 тысяч населения, загруженность коек в больницах для больных COVID-19 (не более 50%), количество тестирований на 100 тыс перед тем, как согласовать смягчения карантина.

  • По состоянию на 9:00 четверга, 14 мая, в Украине зафиксировано 16 847 случаев заражения коронавируса COVID-19, из них 456 - смертельные, 4143 пациенты выздоровели.
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