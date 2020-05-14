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Espreso.tvОбществоДепутат от ОПЗЖ Столар будет финансировать новый информационный канал Kyiv.live

Депутат от ОПЗЖ Столар будет финансировать новый информационный канал Kyiv.live


фото: thebabel
Народный депутат из фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Вадим Столар подтвердил, что он является инвестором нового столичного телеканала Kyiv.Live

Об этом сообщает НВ .

"Да, это правда. Хочу создать независимый региональный канал. Уверен, что он будет востребован среди киевлян. Потому что, к сожалению, в столице уже много лет нет ТВ, бы освещало актуальные для ее жителей проблемы. Именно такой телеканал мы сейчас делаем ", - сказал Столар.

Известный телепродюсер Алексей Семенов намерен запустить городской информационный телеканал Kyiv. live за несколько месяцев до киевских выборов Его редакция разместится в столичном бизнес-центре Парус.

"Я уже лет шесть хожу к инвесторам с предложением запуска городских каналов. Потому что сейчас, какой город ни возьми, речью там руководят мэры. В результате жители не получают объективную информацию", пояснил Семенов

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