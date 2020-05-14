Дело Гладковского: НАБУ увеличило сумму инкриминируемых убытков почти 7 млн грн

14 мая, 2020, 11:27

Бывшему первому заместителю секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олегу Гладковскому увеличили сумму инкриминируемых убытков с 10,62 млн до более 17,44 млн грн

Об этом сообщили в пресс-служба НАБУ.

Гладковского обвиняют в закупке грузовых автомобилей по завышенным ценам. При этом, по версии следствия, производителем и поставщиком транспортных средств была компания, котоая принадлежала чиновнику и его близким лицам.

"Экс-первому заместителю секретаря СНБО увеличили сумму инкриминируемых убытков с 10,62 млн грн до более 17,44 млн грн в рамках расследования злоупотреблений по оборонному заказу в 2017 году", - говорится в сообщении.