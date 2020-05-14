Дело Гладковского: НАБУ увеличило сумму инкриминируемых убытков почти 7 млн грн
14 мая, 2020, 11:27
Бывшему первому заместителю секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олегу Гладковскому увеличили сумму инкриминируемых убытков с 10,62 млн до более 17,44 млн грн
Об этом сообщили в пресс-служба НАБУ.
Гладковского обвиняют в закупке грузовых автомобилей по завышенным ценам. При этом, по версии следствия, производителем и поставщиком транспортных средств была компания, котоая принадлежала чиновнику и его близким лицам.
"Экс-первому заместителю секретаря СНБО увеличили сумму инкриминируемых убытков с 10,62 млн грн до более 17,44 млн грн в рамках расследования злоупотреблений по оборонному заказу в 2017 году", - говорится в сообщении.
- Напомним, 25 февраля 2019 проект "Наши деньги" обнародовал расследования хищений в "Укроборонпроме", в которых, по данным журналистов, якобы причастен сын первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского Игорь Гладковський с фигурантами Виталием Жуковым и Андреем Рогозой . В НАБУ заявили, что фирмы, которые фигурируют в расследовании, являются объектами расследований Бюро.
- В октябре 2019 НАБУ задержало Олега Гладковского , когда он пытался выехать из Украины. После этого его арестовали , однако вскоре он вышел из СИЗО под залог .
- ВАКС позволил ГЛАДКОВСКАЯ снять электронный браслет и выезжать за пределы Киевской области .
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