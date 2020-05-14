Дела Майдана можно расследовать за год-два при наличии политической воли, - Рябошапка
Об этом заявил в интервью Радио НВ ексгенеральний прокурор Украины Руслан Рябошапка .
По его словам, расследованию дел Майдана также мешают проблемы в законодательстве. Рябошапка предположил, что в случае внесения изменений в Уголовно-процессуальный кодекс их можно раскрыть раньше.
"За шесть лет расследования достаточно много доказательств собрано, и мне кажется, что при наличии политической воли можно было бы условно достаточно быстро достичь результата, - хотя бы через год-два", - сказал экс-генпрокурор.
Рябошапка утверждает, что во время передачи производств в "делах Майдана" в Государственное бюро расследований "ни одно дело не было потеряно".
Он также прокомментировал работу управления спецрасследований ГПУ, когда его возглавлял Сергей Горбатюк.
"Я считаю, что большую часть производств подразделение Горбатюка не должно было расследовать, поскольку таким образом фактически перегрузили следователей, которые должны заниматься более важными для общества делами: по насилии, по убийствам. Они вместе с тем занимались экономикой, уклонением от уплаты налогов, какой-то незаконной приватизацией ", - сказал Рябошапка.
По его словам, Горбатюк "фактически сам отказался работать в обновленной прокуратуре".
- Экс-генпрокурор Руслан Рябошапка считает, что действующий генеральный прокурор Ирина Венедиктова причастна к его увольнению.
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