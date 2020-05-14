ЦОЗ инициирует дополнительные проверки украинских тестов на коронавирус и рекомендует использовать китайские

14 мая, 2020, 16:57

Центр общественного здоровья, который забраковал тесты на выявление коронавирусной инфекции украинской компании "Укргентех", инициировал несколько дополнительных проверок

Об этом сегодня на брифинге в Киеве рассказал исполняющий обязанности генерального директора Центра общественного здоровья Игорь Кузин, - сообщают журналисты программы Шустров LIVE.

"Была выбрана третья лаборатория, которая сможет провести уже третий раунд верификационных исследований. Это будет Институт эпидемиологии имени Громашевского. Также дополнительно готовятся переговоры с бюро Всемирной организации здравоохранения для того, чтобы они помогли выяснить или проверить уровень специфичности и чувствительности этой тест-системы. Для минимизации конфликта интересов мы будем искать третью лабораторию, которая сможет выступать в роли арбитражного и действительно поставит точку в этой истории и проведет свои независимые испытания", - сказал К Узин.

Он также подчеркнул, что на основе результатов верификации окончательное решение о пригодности тестов на коронавирус украинской компании "Укргентех" будет принимать Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками. Пока идут проверки Центр общественного здоровья рекомендует использовать тесты производства Китая и Кореи.

"Учитывая то, что действительно на уровне двух лабораторий мы получили такие результаты, мы порекомендовали областям сейчас использовать имеющиеся остатки тест-систем китайского или корейского производства. Их пока достаточно для того, чтобы покрыть текущее количество исследований, которые проводятся", - добавил Игорь Кузин .

Напомним, Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения забраковал ПЦР-тесты на коронавирус, произведенные украинской компанией "Укргентех". ЦОЗ утверждает, что во время проверки оказалось, что чувствительность и специфичность тест-системы не соответствует значению, заявленному производителем.

ООО "Укргентех" считает, что ЦОЗ не имеет полномочий на проверку. Основатель компании Бижан Шаропов заявил о намерении и в дальнейшем производить тест-системы и поставлять их в учреждения здравоохранения. О тестировании на выявление коронавирусной инфекции и о спекуляции на распространении пандемии COVID-19 в Украине смотрите в следующем выпуске программы Шустров LIVE.