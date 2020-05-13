Журналистка обвинила полицию в сливе данных с ее заявления ворам

Об этом журналистка издания "Радио Свобода" Марина Ступак написала в Facebook.

"У меня, может, вопрос немного риторический, но откуда инфу, которая была известна только полиции, знают через 8 часов воры? Никогда не топила за "зраду", но реформа полиции говорите? В полиции сказали: "Ой, а мы не знаем, произошла какая-то утечка информации", - отметила журналистка.

Квартиру журналистки обокрали, и она обратилась в полицию. По ее словам, через 8 часов ей позвонили воры и предложили выкупить украденный ноутбук за 15 тыс. грн.

Ступак добавила, что в разговоре воры сообщили детали, которые она указывала только в заявлении в полицию, место работы, номер и личный планшет, который позже после ограбления она таки нашла в квартире.