Зеленский в трех областях сменил руководителей СБУ

13 мая, 2020, 21:11

Соответствующие указы обнародованы на сайте Офиса президента.

Так, вместо уволенного Виталия Харченко на должность руководителя управления СБУ в Одесской области назначен Виктор Доровской.

Руководителем управления Службы безопасности в Житомирской области стал Сергей Лысак. Олега Головаша с этой должности уволили и назначили начальником главного управления СБУ в Киеве и Киевской области. Ранее эту должность занимал Сергей Болдырь.

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