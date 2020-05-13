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Espreso.tvОбществоЗеленский в трех областях сменил руководителей СБУ

Зеленский в трех областях сменил руководителей СБУ

Президент Владимир Зеленский сменил глав управлений СБУ в Житомирской, Одесской и Киевской областях

Соответствующие указы обнародованы на сайте Офиса президента.

Так, вместо уволенного Виталия Харченко на должность руководителя управления СБУ в Одесской области назначен Виктор Доровской.

Руководителем управления Службы безопасности в Житомирской области стал Сергей Лысак. Олега Головаша с этой должности уволили и назначили начальником главного управления СБУ в Киеве и Киевской области. Ранее эту должность занимал Сергей Болдырь.

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