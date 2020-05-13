Зеленский в трех областях сменил руководителей СБУ
13 мая, 2020, 21:11
Президент Владимир Зеленский сменил глав управлений СБУ в Житомирской, Одесской и Киевской областях
Соответствующие указы обнародованы на сайте Офиса президента.
Так, вместо уволенного Виталия Харченко на должность руководителя управления СБУ в Одесской области назначен Виктор Доровской.
Руководителем управления Службы безопасности в Житомирской области стал Сергей Лысак. Олега Головаша с этой должности уволили и назначили начальником главного управления СБУ в Киеве и Киевской области. Ранее эту должность занимал Сергей Болдырь.
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