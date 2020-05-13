 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоЗеленский наградил орденами и медалями 32 военных, из них 12 - посмертно

Зеленский наградил орденами и медалями 32 военных, из них 12 - посмертно


фото: president.gov.ua
Президент Владимир Зеленский подписал указ о награждении государственными наградами за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные при защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, 32 военных, из них - 12 посмертно

Об этом говорится в указе №177.

За личное мужество и самоотверженные действия, проявленные при защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины:

Наградить орденом "За мужество" III степени

Бондаря Александра Владимировича (посмертно) - старшего сержанта

Ведешина Андрея Александровича (посмертно) - младшего сержанта

Дичека Сергея Александровича (посмертно) - старшего сержанта

Лавренчука Юрия Васильевича (посмертно) - солдата

Пережогина Илью Николаевича (посмертно) - младшего сержанта

Петренко Богдана Александровича (посмертно) - старшего солдата

Русских Сергея Николаевича (посмертно) - младшего сержанта

Солтыса Виктора Николаевича (посмертно) - младшего сержанта

Федченко Владимира Николаевича (посмертно) - младшего сержанта

Хобу Антона Владимировича (посмертно) - старшего сержанта

Черненко Владимира Викторовича (посмертно) - старшего сержанта

Наградить медалью "За воинскую службу Украине"

Ерешко Игоря Викторовича - младшего сержанта

Пархоменко Александра Михайловича - старшего прапорщика

Наградить медалью "Защитнику Отечества"

Аниканова Романа Сергеевича - солдата

Астанакулова Дмитрия Сергеевича - старшего матроса

Белого Александра Анатольевича - солдата

Бойко Николая Николаевича - младшего сержанта

Вязовского Дениса Дмитриевича - старшего солдата

Гриня Дмитрия Владимировича (посмертно) - солдата

Джежелу Владимира Олеговича - старшего солдата

Куцаха Андрея Владимировича - старшего солдата

Мартича Станислава Федоровича - лейтенанта

Могукала Александра Сергеевича - солдата

Недилю Владимира Владимировича - старшего солдата

Петленко Александра Николаевича - младшего сержанта

Приходженко Тараса Григорьевича - старшего солдата

Радиевского Максима Олеговича - старшего солдата

Роменского Сергея Александровича - сержанта

Фатеева Алексея Сергеевича - старшего солдата

Харьковского Владислава Сергеевича - солдата

Царенко Андрея Юрьевича - капитана

Шакуненко Олега Николаевича - солдата.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

13 мая, 2020 среда

больше новостей

13 мая, 2020 среда

12 мая, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать