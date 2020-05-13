Зеленский наградил орденами и медалями 32 военных, из них 12 - посмертно
Об этом говорится в указе №177.
За личное мужество и самоотверженные действия, проявленные при защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины:
Наградить орденом "За мужество" III степени
Бондаря Александра Владимировича (посмертно) - старшего сержанта
Ведешина Андрея Александровича (посмертно) - младшего сержанта
Дичека Сергея Александровича (посмертно) - старшего сержанта
Лавренчука Юрия Васильевича (посмертно) - солдата
Пережогина Илью Николаевича (посмертно) - младшего сержанта
Петренко Богдана Александровича (посмертно) - старшего солдата
Русских Сергея Николаевича (посмертно) - младшего сержанта
Солтыса Виктора Николаевича (посмертно) - младшего сержанта
Федченко Владимира Николаевича (посмертно) - младшего сержанта
Хобу Антона Владимировича (посмертно) - старшего сержанта
Черненко Владимира Викторовича (посмертно) - старшего сержанта
Наградить медалью "За воинскую службу Украине"
Ерешко Игоря Викторовича - младшего сержанта
Пархоменко Александра Михайловича - старшего прапорщика
Наградить медалью "Защитнику Отечества"
Аниканова Романа Сергеевича - солдата
Астанакулова Дмитрия Сергеевича - старшего матроса
Белого Александра Анатольевича - солдата
Бойко Николая Николаевича - младшего сержанта
Вязовского Дениса Дмитриевича - старшего солдата
Гриня Дмитрия Владимировича (посмертно) - солдата
Джежелу Владимира Олеговича - старшего солдата
Куцаха Андрея Владимировича - старшего солдата
Мартича Станислава Федоровича - лейтенанта
Могукала Александра Сергеевича - солдата
Недилю Владимира Владимировича - старшего солдата
Петленко Александра Николаевича - младшего сержанта
Приходженко Тараса Григорьевича - старшего солдата
Радиевского Максима Олеговича - старшего солдата
Роменского Сергея Александровича - сержанта
Фатеева Алексея Сергеевича - старшего солдата
Харьковского Владислава Сергеевича - солдата
Царенко Андрея Юрьевича - капитана
Шакуненко Олега Николаевича - солдата.
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